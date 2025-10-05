Women, Grassadonia: "Non è stato facile da superare il derby. Ci tenevamo a partire bene"

Ottimo esordio per le biancocelesti, che, nonostante l’emergenza e le numerose assenze, sono riuscite a conquistare tre punti pesantissimi contro il Como. Il tecnico è stato costretto a cambiare modulo e a ridisegnare la squadra, adattando alcune giocatrici a ruoli non abituali. Nonostante le difficoltà, la Lazio ha risposto con carattere, solidità e spirito di sacrificio, iniziando nel migliore dei modi la nuova stagione di Serie A.

L'intervento nel post partita di mister Gianluca Grassadonia, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società al termine di Como-Lazio.

Le ragazze sono state veramente brave contro una squadra che si è rinforzata molto. È stata una partita affrontata con grande predisposizione mentale e spirito di sacrificio. Venivamo da una partita molto difficile contro la Roma, non facile da superare. Ci tenevamo a partire bene.

Le ragazze hanno capito il piano gara. Non dovevamo concedere loro profondità. Benoît e Piemonte hanno fatto un lavoro incredibile. Questa Lazio è stata camaleontica e ha capito il senso del sacrificio, quindi faccio i complimenti a tutte loro. Brave davvero.

Non sono inferiori a nessuno. Questa deve essere la stagione della consapevolezza e della maturità. Oggi la squadra ha dimostrato di esserci, di aver capito la lezione dell’anno scorso. Dovevamo rispondere “presenti”. Sarà un campionato molto difficile, ma vogliamo essere protagoniste.

Potevamo passare in vantaggio già nel primo tempo, e in tante occasioni non siamo riusciti a chiudere l’azione in area. Ma ciò che mi interessava di più era la risposta mentale delle ragazze e l’approccio alla gara. Hanno fatto un lavoro di grande sacrificio. Il gol è arrivato per una piccola leggerezza, ma l’impronta mi è piaciuta molto. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla.