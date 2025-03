I terzini sx più preziosi in Serie A: quanto vale Tavares

In un recente post su Instagram, Trasfermarkt ha condiviso la classifica dei terzini sinistri più preziosi in Serie A, rivelando alcune sorprese e conferme. Tra i giocatori più apprezzati per la loro posizione, Theo Hernandez del Milan continua a dominare la scena, mostrando ancora una volta il suo valore sia in campionato che in Europa. Accanto a lui, il giovane Cambiaso sta emergendo come uno dei terzini più promettenti, facendo bene con la Juventus. Un'altra presenza interessante nella top 10 è quella di Angeliño.

Su Tavares

La vera sorpresa, tuttavia, arriva al 4° posto, dove troviamo Nuno Tavares, il portoghese che gioca per la Lazio. Nonostante la sua giovane età, solo 25 anni, Tavares ha un valore di mercato impressionante: 25 milioni di euro, come sottolineato da Trasfermarkt. La sua valutazione riflette il suo rapido adattamento al calcio italiano e la continua crescita delle sue prestazioni. Il suo impatto sulla fascia sinistra è stato significativo, contribuendo non solo in fase difensiva ma anche in attacco, rendendolo uno dei terzini più ricercati nel panorama calcistico europeo.

I talenti della Serie A

Il dato conferma che la Serie A continua ad avere una grande varietà di talenti tra i suoi terzini sinistri, con giocatori come Hernandez, Cambiaso, Angeliño e Tavares che stanno alzando l'asticella in termini di prestazioni e valore di mercato. Con il valore di Tavares in rapida ascesa, è evidente che il portoghese è pronto a diventare uno degli attori principali nella prossima generazione di difensori sinistri in Europa.