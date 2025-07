Fenerbahce-Lazio: non è solo un'amichevole, è derby tra Sarri e Mourinho

Dopo la vittoria contro la Primavera e in Avellino-Lazio, merito delle reti di Pedro, Cancellieri, Basic e del rigore tirato da Guendouzi, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo per affrontare un nuovo avversario, il Fenerbahce di José Mourinho. La storia si ripete, da una parte Maurizio Sarri e dall'altra l'ex tecnico della Roma, è derby tra loro due.

Fenerbahce-Lazio: è derby tra Sarri e Mourinho

Sono state veramente molte le volte in cui i due tecnici si sono scontrati, infatti, il match di stasera tra il club turco e le aquile rappresenterà l'ottavo incontro tra i due. Prendendo in considerazione soltanto gli incroci in Serie A, il bilancio sorride al Comandante e alla Lazio con 4 vittorie, tre per 1-0 ed una per 3-2, 2 pareggi, tra cui l'ultimo incontro a porte inviolate a novembre 2023, ed una sconfitta. I derby disputati durante il periodo in cui il portoghese allenava la Roma non sono stati gli unici incontri tra i due tecnici, infatti, il primo risale alla Premier League della stagione 2018-2019, quando il Chelsea guidato dal toscano pareggiò contro il Manchester United di Mourinho.

Fenerbahce-Lazio: il doloroso precedente

Sicuramente rivedere in campo le aquile contro il Fenerbahce riaprirà le ferite a molti tifosi biancocelesti e riporterà le loro menti a quel doloroso 4 aprile del 2013, giornata in cui la Lazio è stata sconfitta per 2-0 nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, una partita condizionata dai molti episodi dubbi e dalle decisioni prese dal direttore di gara Collum, come il rigore e il rosso non dato per fallo di Topal e quello concesso ai turchi per un fallo di mano involontario di Radu. Il pareggio all'Olimpico per 1-1 non è bastato per la qualificazione alla fase successiva, proprio per questa ragione quella notte è ancora l'incubo di ogni tifoso biancoceleste.

