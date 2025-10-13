Mattei: "Il mister è stato tradito. Lotito? Senza la Lazio non sarebbe nessuno"
Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il delicato momento che sta vivendo la Lazio
Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo le dichiarazioni rilasciate dal Comandante, la posizione di Lotito e il delicato momento che sta vivendo la Lazio, a causa dell'alto numero di biancocelesti infortunati e amari risultati.
Le dichiarazioni di Stefano Mattei a Radiosei
L'alto numero di infortunati
Tutti questi infortunati non sono un caso, la società dovrebbe adoperarsi per capire cosa sta succedendo.
Le parole di Sarri
Andrebbero analizzate anche le parole di Sarri. La società ci continua a dire che è una squadra forte e che il mercato migliore è quello che non si fa. L’allenatore della Lazio però ci dice che il livello medio delle altre è aumentato, grazie al mercato fatto. Lo stesso Sarri ci racconta che questa rosa è al livello del Torino. Su Noslin ci dice che ha una difficile collocazione. Vecino è un enigma. Rovella ha giocato solo una partita. Praticamente ha bocciato mezza squadra. Infine, la bordata alla società per il mancato salto di qualità dopo la qualificazione in Champions League e la cessione di Milinkovic-Savic. Sarri si sta forzando di essere paziente. Il mister è stato tradito, gli è stata detta una bugia. Sarri è rimasto solo per il rapporto con la tifoseria e se è ancora l’allenatore della Lazio è solo per rispetto nei loro confronti. Lotito deve capire però che pubblicamente Sarri ha completamente bocciato la società.
Sulla cessione della Lazio e su Claudio Lotito
Io non ho mai preso in considerazione l’idea che Lotito possa vendere la Lazio, non lo reputo un imprenditore. Fino al momento della firma non crederò mai alla firma. Senza la Lazio Lotito tornerebbe al 2003, quando era un illustre sconosciuto.