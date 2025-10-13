Mattei: "Il mister è stato tradito. Lotito? Senza la Lazio non sarebbe nessuno"

Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo le dichiarazioni rilasciate dal Comandante, la posizione di Lotito e il delicato momento che sta vivendo la Lazio, a causa dell'alto numero di biancocelesti infortunati e amari risultati.

Andrebbero analizzate anche le parole di Sarri. La società ci continua a dire che è una squadra forte e che il mercato migliore è quello che non si fa. L’allenatore della Lazio però ci dice che il livello medio delle altre è aumentato, grazie al mercato fatto. Lo stesso Sarri ci racconta che questa rosa è al livello del Torino. Su Noslin ci dice che ha una difficile collocazione. Vecino è un enigma. Rovella ha giocato solo una partita. Praticamente ha bocciato mezza squadra. Infine, la bordata alla società per il mancato salto di qualità dopo la qualificazione in Champions League e la cessione di Milinkovic-Savic. Sarri si sta forzando di essere paziente. Il mister è stato tradito, gli è stata detta una bugia. Sarri è rimasto solo per il rapporto con la tifoseria e se è ancora l’allenatore della Lazio è solo per rispetto nei loro confronti. Lotito deve capire però che pubblicamente Sarri ha completamente bocciato la società.