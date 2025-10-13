Inter-Lazio, al via la vendita dei tagliandi: tutte le informazioni per il settore ospiti
Ecco tutte le informazioni riguardo la vendita dei biglietti per l'incontro Inter-Lazio, in programma domenica 9 novembre alle ore 20:45
La sosta per le Nazionali sta per giungere al termine e tra poco i calciatori dovranno riscendere in campo con la maglia della propria squadra e lottare fino al 90° per tentare di portarsi a casa i 3 punti, infatti, domenica 19 ottobre alle ore 18:00 le aquile si recheranno a Bergamo per affrontare l'Atalanta. Una partita importante, dati i scarsi risultati ottenuti fino ad ora, ma molto complicata, soprattutto dato che un alto numero di biancocelesti è infortunato (Zaccagni, Dia, Taty, Rovella, Dele-Bashiru, Pellegrini, Marusic). La Dea non sarà l'unico tosto avversario per la Lazio, infatti, nelle giornate successive lo stadio Olimpico ospiterà gli incontri con la Juventus e il Cagliari in casa, rispettivamente il 26 ottobre e il 3 novembre, mentre il 30 ottobre e il 9 novembre le aquile voleranno a Pisa e a Milano per affrontare il club di Gilardino e l'Inter di Chivu, che fino ad ora ha ottenuto 4 vittorie e 2 sconfitte.
Inter-Lazio: tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi
L’ Inter informa i tifosi biancocelesti che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Inter-Lazio di domenica 9 novembre delle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Modalità e informazioni per vendita
Capienza del Settore Ospiti terzo Anello Blu: 4.361 posti;
Prezzo del biglietto più commissioni: Intero 10 €.
Canali di vendita
Circuito on line di Vivaticket e punti vendita;
Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di sabato 8 novembre.
Limitazioni: Nessuna.
Settore ospiti: le informazioni per il parcheggio
Per accedere al parcheggio del settore ospiti, è necessario procedere in anticipo all’acquisto tramite questo link. Per accedere allo stadio, si consiglia, anche se a piedi, di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) e di non andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di controllo e filtraggio verranno svolte direttamente lì.