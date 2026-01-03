Lazio, Zaccagni: "Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia. Napoli?..."
Il capitano Mattia Zaccagni è intervenuto al Match Program in vista della gara Lazio-Napoli, in programma domani alle ore 12:30
Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazion al Match Program in vista della gara Lazio-Napoli, in programma domani alle ore 12:30 e affidata al direttore di gara Davide Massa.
Le dichiarazioni di Zaccagni al Match Program
Che anno dovrà essere il 2026 per la Lazio
Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta.
Lazio-Napoli
Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres.
Il morale della rosa biancoceleste
Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima.
Gli obiettivi per il 2026
Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di andare con la Nazionale.