Lazio, Zaccagni: "Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia. Napoli?..."

Il capitano Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazion al Match Program in vista della gara Lazio-Napoli, in programma domani alle ore 12:30 e affidata al direttore di gara Davide Massa.

Le dichiarazioni di Zaccagni al Match Program

Che anno dovrà essere il 2026 per la Lazio

Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta.

Lazio-Napoli

Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres.

Il morale della rosa biancoceleste

Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima.

Gli obiettivi per il 2026