Lazio-Napoli, Sarri perde un difensore: ecco di chi si tratta
Brutte notizie per il Comandante in vista di Lazio-Napoli, infatti, un biancoceleste è tornato tra gli infortunati, ecco di chi si tratta
Brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri, infatti, poco prima della gara contro il Napoli allo stadio Olimpico, in programma domani alle 12:30, il difensore centrale Patric è tornato nella lista degli infortunati e domani non sarà a disposizione.
Lazio, un altro infortunio per Patric
Secondo quanto rivelato da Valerio Marcangeli durante la trasmissione Lazio Social Club, il difensore centrale Patric non sarà a disposizione per la sfida contro i Campioni d'Italia di domani, infatti, sembra che lo spagnolo abbia riportato una lesione muscolare, tuttavia, le sue condizioni andranno rivalutate nelle prossime ore.
Lazio-Napoli: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
Disponibili: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Pedro.
NAPOLI (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Noa Lang, Hojlund, Neres. All.: Conte.
Disponibili: Contini, Ferrante, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Elmas, Ambrosino, Vergara, Lucca.
Arbitro: Massa di Imperia