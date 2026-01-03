Lazio-Napoli, Sarri perde un difensore: ecco di chi si tratta

Brutte notizie per il Comandante in vista di Lazio-Napoli, infatti, un biancoceleste è tornato tra gli infortunati, ecco di chi si tratta

Michelle De Angelis /

Brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri,  infatti, poco prima della gara contro il Napoli allo stadio Olimpico, in programma domani alle 12:30,   il difensore centrale Patric è tornato nella lista degli infortunati e domani non sarà a disposizione. 

Lazio, un altro infortunio per Patric

Secondo quanto rivelato da Valerio Marcangeli durante la trasmissione Lazio Social Club, il difensore centrale Patric non sarà a disposizione per la sfida contro i Campioni d'Italia di domani, infatti, sembra che lo spagnolo abbia riportato una lesione muscolare, tuttavia, le sue condizioni andranno rivalutate nelle prossime ore

Lazio-Napoli: le probabili formazioni 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.

Disponibili: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Tavares, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Pedro.

NAPOLI (3-4-2-1): Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Noa Lang, Hojlund, Neres. All.: Conte.

Disponibili: Contini, Ferrante, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Marianucci, Mazzocchi, Gutierrez, Elmas, Ambrosino, Vergara, Lucca.

Arbitro: Massa di Imperia

