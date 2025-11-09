Il Sassuolo schianta l'Atalanta grazie ad un super Berardi

La domenica dell'11° giornata di Serie A si è aperta con un risultato inatteso a Bergamo.

Sassuolo-Atalanta: 0-3

La prima vera occasione del match ce l'ha l'Atalanta sui piedi Lookman ma un intervento prodigioso di Idzes nega il vantaggio ai padroni di casa. Al 28' Carnesecchi stende Pinamonti in uscita bassa con l'arbitro Valerio Crezzini che indica il dischetto. Berardi glaciale dagli undici metri spiazza l'estremo difensore bergamasco. Già all'intervallo Juric prova a cambiare le carte in tavola ma il gol di Pinamonti, su assist di Berardi, dopo appena 2' dall'inizio della ripresa instrada una partita già in salita. È proprio, poi, la bandiera neroverde con la maglia numero dieci a chiudere i conti al 66'. Il Sassuolo vince dunque 0-3 sul campo dell'Atalanta e tocca quota 16 punti che gli valgono momentaneamente l'ottavo posto in classifica. È crisi Atalanta, almeno in campionato, con la squadra che resta ferma a quota tredici punti gravitando al tredicesimo posto.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina

Alle 15.00 in campo Bologna-Napoli e Genoa-Fiorentina, queste le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

GENOA (3-5-2) Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Ellertsson, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli