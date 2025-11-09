Esclusiva| Marcello Baldi: "Stasera la Lazio proverà a conquistare un punto. Obiettivi?..."

Giornalista e content creator, questo è il profilo di Marcello Baldi, esperto di calcio, fantacalcio e tennis, che nel corso della sua carriera ha collaborato con Lazialità, Radiosei e TeleRoma56. In vista dell'incontro di stasera tra la Lazio e l'Inter allo stadio di San Siro, in programma alle ore 20:45 e visibile sulla piattaforma Dazn, il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini di LazioPress ed ha espresso le sue opinioni riguardo l'importante Big match, ma non solo, Marcello Baldi ha anche commentato l'andamento delle squadre nel Campionato di Serie A e dato alcune considerazioni inerenti al mondo del tennis.

Le dichiarazioni di Marcello Baldi a LazioPress

Come è nata la sua passione per il calcio e il tennis

Calcio e tennis sono gli sport che porto avanti non solo lavorativamente ma anche per passione, semplicemente guardandoli in TV. In realtà il calcio da piccolo non mi piaceva, fino ad 11 anni neanche ci giocavo, poi ho iniziato a giocarci e a guardarlo. Ricordo la Lazio di Delio Rossi, una delle prime che guardavo, quella dove Ledesma segnò al derby. Forse l'Italia del 2006 mi ha avvicinato di più al calcio. Per quanto riguarda il tennis, ci giocavo da piccolo e poi dal giocarci passi a guardarlo, c'era Federer ed oggi c'è Sinner, ti ritrovi con questi campioni. Il tennis lo guardo tutto, a prescindere dai nomi, anche il tennis femminile, cosa che pochi fanno ma mi piace anche di più di quello maschile.

L'andamento delle squadre in Campionato e le rivoluzioni in panchina

Da parte della Juventus avevo già delle preoccupazioni per quanto riguarda Tudor, che è passato a Roma alla Lazio e conosceva già l'ambiente Juve, c'erano già delle cose che scricchiolavano tra lui e alcuni giocatori. Ho letto l'intervista di Koopmeiners dove si lamentava di essere impiegato in un ruolo non suo e l'aveva fatto anche più volte presente alla Società, quindi con Tudor era anche un discorso tattico perché molti calciatori non stanno ancora riuscendo ad esprimersi, perciò anche Spalletti ha bisogno di un po' di tempo. Mandare via Tudor per me era la soluzione migliore, già da qualche partita.

Non mi aspettavo questo tracollo della Fiorentina, che in questo momento sta passando una situazione simile a quella della Lazio di Ballardini, anzi peggio perché la Fiorentina è proprio l'ultima e quando poi i giocatori non sono abituati a lottare per la retrocessione o per questi obiettivi di bassa classifica, la stagione si complica. Mi dispiace per Pioli perché è una persona e un allenatore che stimo e speravo che potesse risollevare un po' la Fiorentina.

Genoa? Ha fatto bene a cambiare Vieira perché ha fatto tutto il precampionato con alcuni calciatori, Stanciu, Carboni, Gronbaek, bei giocatori, e poi ci siamo ritrovati a vedere il capitano fuori rosa e tutti quelli che ha provato nel precampionato inspiegabilmente fuori panchina. Un allenatore che ha fatto giocare male una squadra che già non è ricca di qualità, l'anno scorso stava facendo bene ma è stato giusto mandarlo via.

