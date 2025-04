Europa League, i dati sulle rimonte con due gol di vantaggio

Dopo gli ottimi novanta minuti disputati la scorsa domenica contro la Roma, con il pareggio emerso che sta più che stretto ai biancocelesti, la squadra di Marco Baroni si prepara verso quella che per ragioni molteplici è la sfida più importante della stagione: domani alle 21.00 la Lazio affronta all’Olimpico il Bodø/Glimt, nel tentativo di ribaltare i due gol di svantaggio arrivati al termine della gara d’andata. Inutile tornare su quanto non fatto in Norvegia, per una squadra che avrebbe dovuto subire più di due reti, ma che fortunatamente è stata graziata dal poco cinismo dei norvegesi, rimanendo a galla anche grazie ai decisivi interventi di Mandas.

Avanti con due gol di scarto: il dato sulla qualificazione

Domani sera scopriremo se la Lazio sarà stata in grado di ribaltare la pessima gara disputata lo scorso giovedì, per un esito che sfiderebbe anche la statistica degli ultimi anni. Tenendo contro delle variazioni con l'annullamento del gol in trasferta, dall'inizio della nuova Europa League diversi sono i dati da prendere in considerazione. Grazie ai dati Opta, emerge infatti come le squadre che si sono aggiudicate la gara di andata con almeno due reti di scarto, all'interno di un doppio confronto in fase di eliminazione diretta, hanno passato il turno nel 94% dei casi: 144 su 154 volte, per dei numeri che non devono tuttavia spaventare la squadra di Baroni.

I numeri ai quarti di finale

Ancor più impietoso il dato, se si considerano i soli episodi con tale scarto nei quarti di finale. Su 19 casi in cui una squadra ha vinto l'andata con due o più reti, in sedici occasioni è riuscita a passare il turno, per una condizione che è stata sconfessata solamente tre volte. La prima nel 2013-2014, quando il Basilea venne eliminato dal Valencia non sfruttando il vantaggio all'andata; stesso esito per il Benfica nel corso della stagione 2018-2019, che trovò l'eliminazione a causa della rimonta dell'Eintracht Francoforte. Ironia della sorte, la terza squadra ad aver gettato al vento un vantaggio di due reti è proprio la Lazio, che nel 2017-2018 uscì per mano del Salisburgo: fu gettato alle ortiche il 4-2 arrivato all'andata all'Olimpico, per venti minuti che nella gara di ritorno condannarono i biancocelesti, passati addirittura in vantaggio in avvio di ripresa grazie alla rete di Immobile. Vedremo domani sera se la Lazio di Baroni riuscirà a trovare la via della semifinale, sfumata proprio nel 2018.