Lecce-Milan 0-2, tre punti facili per la squadra di Allegri

Lecce-Milan è l'anticipo del venerdì sera della seconda giornata di campionato. I padroni di casa arrivano dal buon punto guadagnato in trasferta contro il Genoa di Vieira. Dall'altra parte i rossoneri di Max Allegri devono reagire alla cocente sconfitta arrivata a San Siro contro la neo promossa Cremonese.

La reazione arriva e il Milan si prende i tre punti a Lecce conducendo un match senza rischi. Nonostante il gol sia arrivato solo nella ripresa i rossoneri hanno dato sempre l'impressione di riuscire a sbloccare la partita, vincendola, senza troppa fatica.

Il match nel primo tempo

Il Milan di Max Allegri sa bene che oggi ha un solo risultato a disposizione dopo la sconfitta incassata a San Siro contro la Cremonese e lo dimostra subito dai primissimi minuti di partita. Dopo appena 4 minuti i rossoneri la sbloccano già grazie a Gabbia che segna con un bel colpo di testa, interviene però il Var segnalando il fallo del difensore al momento del gol, una spinta su un avversario rende il gol irregolare. Il Milan continua a spingere con costanza e determinazione senza però concretizzare.

La ripresa di Lecce-Milan

Parte il secondo tempo, sempre i rossoneri protagonisti in fase offensiva. Alla punta Gimenez viene annullato un altro gol ma ci pensa poi Loftus-Cheek al minuto 63 a siglare lo 0 a 1. La reazione del Lecce è sterile e gli ospiti controllano bene il match. A chiuderla ci pensa Pulisic al minuto 87, freddezza ed esperienza su una palla vagante ed è lo 0-2 finale.