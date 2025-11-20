Mondiale 2026, rivelata l'avversaria dell'Italia ai playoff: ecco di chi si tratta

Nonostante il percorso della formazione Azzurra non sia stato troppo negativo, tanto che le uniche due sconfitte sono state quelle contro la Norvegia, l'Italia rischia di non partecipare al Mondiale per la terza volta consecutiva, infatti, ora si trova a dover affrontare i playoff di Marzo per tentare di guadagnarsi un posto al World Cup 2026.

Mondiale 2026, l'avversaria dell'Italia

I gironi per la qualificazione al Mondiale hanno determinato il passaggio della Norvegia, rimasta imbattuta fino alla fine, mentre la Nazionale Italiana guidata dal ct Gennaro Gattuso dovrà riscendere in campo a marzo per disputare gli spareggi. La squadra che dovranno affrontare gli Azzurri ai playoff in semifinale, in programma il 26 marzo, è stata rivelata oggi durante il sorteggio a Zurigo e sarà l'Irlanda del Nord l'avversaria dell'Italia. Per quanto riguarda la finale, invece, che si disputerà 5 giorni dopo, il club guidato da Gattuso incontrerà una tra Galles e Bosnia.

