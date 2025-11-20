Lazio, Matteo Guendouzi nel mirino della Premier League: ecco i club interessati

La fase di calciomercato invernale si avvicina e i calciatori ha iniziato a guardarsi intorno e a valutare le varie offerte per comprendere dove vogliono trascorrere il loro futuro. Uno dei calciatori biancocelesti ad essere finito sotto i riflettori è Matteo Guendouzi, che ha suscitato l'interesse di varie squadre inglesi.

Lazio, la Premier League punta Matteo Guendouzi

Il centrocampista Matteo Guendouzi ha attirato l'attenzione di molti club della Premier League, infatti, il Newcastle e l'Aston Villa hanno da tempo mostrato un forte interesse per il calciatore ed ora, da quanto riportato da Tuttomercato.web, sembra che l'ex Olympique Marsiglia sia finito nel mirino anche del Sunderland. In Italia, invece, l'unica squadra ad essersi interessata al francese fino ad ora è l'Inter, tuttavia, soltanto la fase di calciomercato di gennaio potrà togliere ogni dubbio e svelare se il futuro di Matteo Guendouzi continuerà ad essere nella Lazio o se invece sarà in un'altra squadra.

I possibili nomi in uscita a gennaio

Il mercato di gennaio e si avvicina ed è sempre più evidente il bisogno di rinforzi del club biancoceleste, infatti, nonostante ci sia stato un netto miglioramento in fase difensiva, il reparto offensivo ha avuto un grande calo, tanto che nella maggior parte degli incontri disputati fino ad ora il club biancoceleste ha riscontrato delle difficoltà nello sfruttare le occasioni per fare gol, infatti, in ben sei partite la Lazio non è riuscita a segnare. Sicuramente per far arrivare qualche calciatore a gennaio bisogna prima vendere qualcuno e tra i possibili nomi in uscita risaltano quelli di Christos Mandas, Nuno Tavares, Fisayo Dele-Bashiru e Reda Belahyane.