Calciomercato Lazio, Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini nel mirino: il punto di Pedullà

Alfredo Pedullà ha commentato la situazione inerente al mercato in entrata della Lazio, che sta puntando Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini

Michelle De Angelis /
fabiani lotito
via onefootball Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

Alfredo Pedullà ha commentato sulla piattaforma social X la situazione inerente al mercato in entrata della Lazio, che sta puntando Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini, calciatori rispettivamente del Bologna, Milan e Atalanta.

Alfredo Pedullà su X

