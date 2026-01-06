Calciomercato Lazio, Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini nel mirino: il punto di Pedullà
Alfredo Pedullà ha commentato la situazione inerente al mercato in entrata della Lazio, che sta puntando Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini
Alfredo Pedullà ha commentato sulla piattaforma social X la situazione inerente al mercato in entrata della Lazio, che sta puntando Fabbian, Loftus-Cheek e Maldini, calciatori rispettivamente del Bologna, Milan e Atalanta.
Alfredo Pedullà su X
