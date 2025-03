Lazio-Viktoria Plzen, Kalvach: "Non temiamo l'Olimpico, la Lazio si sente favorita ma..."

Alle ore 18:45 di domani, 13 marzo, andrà in scena la gara di ritorno per gli ottavi di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen, sfida fondamentale che determinerà la squadra che potrà continuare il percorso europeo. I biancocelesti, con il vantaggio ottenuto negli ultimi minuti di gioco al Doosan Arena con il goal di Isaksen in doppia inferiorità numerica, hanno l'obiettivo di conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La vincente di domani sera andrà a sfidare ai quarti una tra Bodo/Glimt e Olympiacos, ad oggi i norvegesi sono in netto vantaggio sui greci con tre goal di scarto.

A poco più di ventiquattrore dalla sfida contro la Lazio, Lukas Kalvach, il mediano del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Olimpico di Roma per presentare la sfida europea contro i biancocelesti.

La conferenza stampa di Lukas Kalvach

Arrabbiato non lo so c'erano tante emozioni dopo la partita, penso però che abbiamo grande emozioni, penso possiamo vincere.

Strategia di gara

Credo che la partita avrà lo stesso stile della partita di andata dobbiamo difendere bene e correre tanto, loro giocano in casa noi a livello fisico dobbiamo mettercela tutta. Ci deve essere calma e concentrazione per puntare a passare il turno.

Rigori

Vorremmo evitare i supplementari perché abbiamo un programma intenso e spero che ce la facciamo in 90' poi se si arriva ai rigori io andrei a provare.

Stanchezza della Lazio

Come ho già detto sappiamo che la Lazio ha giocato lunedì quindi hanno una giornata di recupero di meno e penso che in tre giorni abbiamo già ricaricato le pile, speriamo di poter approfittarne

Pedro

Non abbiamo parlato di chi si prenderà la divisa vediamo prima il risultato

Espulsioni Rovella e Gigot

Si vede ogni cambiamento di formazione però penso che la loro rosa è tanto buona che questo non può essere un vantaggio per noi.

Stadio Olimpico

Direi che durante gli ultimi due anni abbiamo giocato tante grandi partite, quindi possiamo immaginare l'atmosfera e saremo sorpresi, penso che questo possa essere una cosa positiva.

La Lazio si sente favorita