Lo strano caso di Simeone e Almeyda, da compagni ad avversari: lo scontro in Liga

Simeone e Almeyda si ritroveranno avversari durante il match di Liga tra Atletico Madrid e Siviglia… ma prima avevano giocato insieme molto spesso: come riportato dal sito di Gianluca di Marzio, infatti, i due calciatori sono stati compagni di stanza con la Nazionale argentina e compagni di squadra della Lazio del 1999-2000.

La Seleccion argentina e la panchina

Durante un'intervista ai microfoni di TyC Sports, Almeyda aveva descritto così il suo rapporto con Simeone:

Con il Cholo ho condiviso tutto: viaggi, ritiri, persino la stanza. È uno dei pochi con cui potrei parlare dopo mesi come se ci fossimo visti ieri.

Da allenatori li accomuna una squadra: il River Plate, con il quale Simeone vinse il Clausura (nel 2008), nonché il suo primo titolo da allenatore. Qualche anno dopo, invece, Almeyda decise di prendere la stessa panchina in una situazione abbastanza grave: il River era retrocesso e l'ex bianoceleste riuscì a riportarlo alla gloria.

L'incontro tra i due ex compagni: Atletico Madrid-Siviglia

Simeone e Almeyda si rincontreranno dopo tanto tempo, ma questa volta lo faranno da rivali sulle panchine dell'Atletico Madrid e del Siviglia: le due squadre scenderanno in campo oggi, alle ore 16:15.