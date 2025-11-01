La decisione della Fiorentina: interrotto il rapporto professionale con il ds

La Fioretina ha appena informato tutti riguardo l'addio del direttore sportivo, Pradè: il comunicato

Simona Nicoli /
Photo by Emilio Andreoli/Getty Images via Onefootball
La Fiorentina ha da poco pubblicato un importante comunicato stampa con il quale riporta l'esonero del Direttore Sportivo, Daniele Pradè, al quale augura il meglio per il proprio futuro. 

Ecco le parole della società.

Il comunicato stampa

ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

 

La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.

 

"A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

Il post social

Oltre al comunicato stampa, inoltre, la Fiorentina ha voluto informare i propri tifosi anche attraverso i canali social.

