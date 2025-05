Lazio, Baroni a Dazn: "Vogliamo chiudere vincendo in casa"

Ai microfoni di DAZN si è presentato nel post-partita il tecnico della Lazio, Marco Baroni, per analizzare la prestazione della sua squadra nell’ultima trasferta della stagione, coincisa con la penultima giornata di campionato. In un palcoscenico prestigioso e sempre impegnativo come quello dello Stadio Giuseppe Meazza, i biancocelesti hanno mostrato carattere e determinazione, riuscendo a strappare un pareggio contro l’Inter grazie a una prestazione solida e ben organizzata. Grande protagonista del match è stato l’eterno Pedro, autore di una straordinaria doppietta che ha permesso alla Lazio di rispondere colpo su colpo agli attacchi dei nerazzurri. L’attaccante spagnolo, nonostante gli anni che passano, ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore, mettendo in campo esperienza, freddezza sotto porta e un’invidiabile lucidità nei momenti chiave della gara. Baroni, nel suo intervento, ha voluto sottolineare non solo la prestazione del singolo, ma l’approccio collettivo della squadra, che ha saputo tenere testa a una delle formazioni più forti del campionato.Con questo pareggio, la Lazio chiude il suo cammino lontano dall’Olimpico con un risultato positivo, lasciando intravedere segnali incoraggianti in vista dell’ultima gara stagionale. Una partita che, al di là della classifica, servirà a consolidare le certezze costruite nelle ultime settimane e a gettare le basi per il futuro. Di seguito le dichiarazione del mister Baroni:

viaonefootball Photo by Marco Luzzani/Getty Images

Sulla partita Inter-Lazio

"Sono orgoglioso della squadra: ha disputato una buona partita, con una gestione del possesso intelligente e ordinata. Con l'Inter si soffre sulle palle inattive, lo sapevamo, e per questo eravamo consapevoli che qualcosa avremmo potuto concedere. Avevo chiesto una gara di grande personalità, con mentalità e solidità mentale. E i ragazzi hanno risposto sul campo. Complimenti a loro."

Quarto posto?

"Siamo consapevoli delle difficoltà legate alla corsa per il quarto posto, ma adesso vogliamo chiudere al meglio, vincere l’ultima partita davanti al nostro pubblico e poi vedere cosa succede."

E sulle critiche?