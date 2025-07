Lazio, Cataldi-Rovella, ballottaggio in regia: spunta l’idea dell’ex Juve mezzala

Prosegue a configurare il ritiro della Lazio in vista della stagione 2025-2026. Sono tanti i nodi da sciogliere: dalla questione capitano, alla scelta del portiere titolare, ai vari duelli nelle posizioni di campo del nuovo 4-3-3 di Sarri.

Lazio, spunta il ballottaggio in regia

Una questione controversa riguarda anche il ballottaggio in regia, sussistente fra i due centrocampisti Cataldi a Rovella, con il primo, al momento, favorito dal senso di posizione in un centrocampo dinamico con Guendouzi e Dele-Bashiru. Stasera, in occasione dell’amichevole contro l’Avellino, dovrebbe toccare a Nicolò essere testato dal primo minuto con il duo. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, oltretutto, non è escluso che, se l’inquadramento da mezzala di Dele-Bashiru non dovesse andare in porto o dovesse rivelarsi più lungo del previsto, il Comandante potrebbe decidere di traslocare Rovella da mezzala (come è accaduto con Belahyane in questo ritiro). Tutte queste idee sono basate sul modulo 4-3-3, ma Sarri è pronto anche a sperimentare nuove soluzioni per trovare la miglior inquadratura e sulla base delle caratteristiche dell’organico che ha trovato a disposizione (e che non può cambiare, dato il mercato bloccato).

La soluzione alternativa

La soluzione alternativa, quindi, se Sarri fosse disposto a cambiare modulo, sarebbe la seguente: Zaccagni, Pedro e Dele-Bashiru potrebbero giostrare sulla tre quarti nel 4-3-1-2 (o 4-3-2-1), come accaduto ieri nelle prove al capitano insieme a Cancellieri con Noslin (al posto dell’infortunato Dia) o Castellanos. Questi pensieri sono proiettati anche sull’idea di un eventuale sbarco di Insigne a gennaio anche perché il nodo principale rimane sempre quello del blocco del mercato.