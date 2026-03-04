Lazio-Atalanta, Fabiani nel pre: "Non è scontato arrivare in semifinale. Sui tifosi..."
Le dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Atalanta del direttore sportivo biancoceleste
Ai microfoni di Mediaset è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.
Fabiani a Sportmediaset
Se la società è serena con Sarri e sulle telefonate di Lotito? Non entro nel merito, ci mancherebbe altro. Le intercettazioni sono una cosa più seria rispetto a queste cose. Abbiamo il dovere di onorare questo campionato al di la di tutto e tutti.
Ci sarebbe piaciuto vedere uno stadio pieno, dobbiamo rispettare la volontà di tutti. nulla di nuovo. I ragazzi sanno che è un partita molto importante anche per i tifosi che non sono entrati. Andare in una semifinale non è scontata. Siamo qui quindi è giusto che i ragazzi se la giochino fino in fondo.
Come risanare questa situazione complicata con i tifosi?
Credo bisogna avere buon senso da parte di tutti. L'augurio è quello e lo faccio per tutti. La semifinale è importante al di là del risultato.