Lazio-Atalanta, Fabiani nel pre: "Non è scontato arrivare in semifinale. Sui tifosi..."

Ai microfoni di Mediaset è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.

Se la società è serena con Sarri e sulle telefonate di Lotito? Non entro nel merito, ci mancherebbe altro. Le intercettazioni sono una cosa più seria rispetto a queste cose. Abbiamo il dovere di onorare questo campionato al di la di tutto e tutti.

Ci sarebbe piaciuto vedere uno stadio pieno, dobbiamo rispettare la volontà di tutti. nulla di nuovo. I ragazzi sanno che è un partita molto importante anche per i tifosi che non sono entrati. Andare in una semifinale non è scontata. Siamo qui quindi è giusto che i ragazzi se la giochino fino in fondo.