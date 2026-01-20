Il tifo organizzato: "Non entrare allo stadio sarebbe un errore madornale…"

Ieri i soliti primi quindici minuti di protesta contro la società hanno accompagnato l'inizio di Lazio-Como, unitamente a striscioni e stendardi che miravano invece a criticare l'operato arbitrale che ha danneggiato la Lazio in questa stagione.

Il tifo organizzato biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale durante la trasmissione “Incondizionatamente Lazio” per analizzare la situazione.

Non venire allo stadio sarebbe un errore madornale perchè non cambia le cose e poi o lo fanno tutti o non lo fanno nessuno. È una cosa da autolesionisti perchè abbiamo la certezza che per strada e in città sparisci totalmente, non bisogna fare affidamento su chi ha 35 anni che è talmente consolidato nella Lazio che se sta a casa due anni poi torna allo stadio, bisogna pensare alle generazioni future. Ognuno facesse il suo, bisogna essere elastici.