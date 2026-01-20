Ufficiale: Toth ha firmato per la sua nuova squadra

Era uno dei centrocampisti cercati dalla Lazio per rinforzare le mezzali a disposizione di Maurizio Sarri. Come annunciato dal DS Fabiani, Alex Toth è stato trattato, ma non è bastato per far approdare il centrocampista ungherese classe 2005 nella Capitale, che adesso ha firmato per la sua nuova squadra volando in Inghilterra.

L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista di alto livello Alex Tóth con un contratto di cinque anni e mezzo.



Il ventenne si unisce ai Cherries proveniente dai giganti ungheresi e attuali campioni del campionato, il Ferencváros.



Tóth, che ha vinto il titolo Nemzeti Bajnokság in patria la scorsa stagione, è cresciuto nel vivaio del Ferencváros e ha collezionato 52 presenze, segnando quattro gol, durante la sua esperienza con la prima squadra.



Il giovane ha rappresentato l'Ungheria in tutte le fasce d'età, dall'Under 18 in su, con nove presenze nella nazionale maggiore dopo il suo debutto lo scorso anno.



Il responsabile delle operazioni calcistiche dell'AFC Bournemouth, Tiago Pinto, ha espresso la sua gioia dopo l'ingaggio di Tóth: "Sono davvero felice di portare un talento così giovane come Alex al club e non vedo l'ora di lavorare con lui.



Proviene da un club abituato a competere ai massimi livelli in Ungheria, ma anche in Europa, quindi siamo entusiasti di ciò che potrà apportare al Bournemouth, continuando a crescere sotto la guida di Andoni".



Tóth ha anche condiviso i suoi pensieri dopo aver preso la penna per il suo nuovo ingaggio: "È fantastico far parte di questo club e sono entusiasta di raggiungere grandi traguardi.



Quando ho saputo che l'AFC Bournemouth si era interessato a me, ero emozionato e felice perché questo è un ottimo club in Premier League, il miglior campionato del mondo e il più forte.



L'intero club, l'intera struttura è fantastica. Quando ho parlato con i dirigenti, è stato abbastanza ovvio per me, perché erano ragazzi davvero in gamba. Non vedo l'ora di raggiungere grandi traguardi e ottenere buoni risultati con questa squadra".



Tóth diventerà il secondo ungherese a giocare per il club, seguendo le orme del suo compagno di nazionale Milos Kerkez.