Gaffe di Noslin sul blocco del mercato: in arrivo una multa

Presente ieri regolarmente Noslin agli allenamenti, che come riportato da Il Messaggero verrà multato dal club dopo le dichiarazioni di inizio settembre a Espn Olanda:

Le dichiarazioni di Noslin

L'interesse del PSV? C'è stata una trattativa, ma alla Lazio è stato imposto un blocco da 100 milioni al mercato (in realtà sarebbero circa 20 col solo indice del costo del lavoro allargato, ndc). Prestito all’Ajax? Vedremo se il club sarà d’accordo, per ora non hanno intenzione.

Multa in arrivo

Dichiarazioni non autorizzate e inesatte che il giocatore ha rilasciato dopo essere stato riconosciuto tra il pubblico durante la diretta poiché aveva accompagnato un suo amico. Leggerezza ingenua che pagherà. Nel frattempo la Lazio ha comunicato che il Consiglio di Gestione si riunirà il 19 settembre per l’esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno. Data da cerchiare in rosso.