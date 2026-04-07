La Lazio saluta Mircea Lucescu: il messaggio del club
Il cordoglio del club biancoceleste
Anche la Lazio si è unita al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, leggenda della panchina internazionale e figura simbolo del calcio moderno.
Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, il club biancoceleste ha voluto rendere omaggio a uno degli allenatori più vincenti di sempre, sottolineandone il ruolo centrale nella storia del calcio mondiale e il legame anche con il campionato italiano.
“La S.S. Lazio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, uno degli allenatori più vincenti di sempre, leggenda del calcio mondiale e protagonista anche nel campionato italiano”, si legge nella nota.