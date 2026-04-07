Addio a Mircea Lucescu, il visionario che ha cambiato il calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, morto all’età di 80 anni dopo un infarto. Se ne va una figura rivoluzionaria, capace di lasciare un’impronta profonda non solo nei risultati, ma soprattutto nel modo di pensare e vivere il calcio.

Allenatore di squadre come Pisa, Inter e Brescia, Lucescu è stato molto più di un tecnico: un innovatore, spesso definito il “Nikola Tesla del pallone”. Nella sua carriera ha conquistato 36 trofei guidando otto club diversi, ma il suo lascito va ben oltre i numeri.

Tra i primi a introdurre concetti oggi fondamentali, Lucescu fu un precursore della match analysis. Già negli anni in Romania, con mezzi rudimentali, studiava le partite in modo sistematico, raccogliendo dati e posizioni dei giocatori per poi analizzarli e trasformarli in indicazioni tattiche. Un approccio che oggi è alla base del calcio moderno.

La sua idea di gioco rompeva gli schemi tradizionali. In un’epoca dominata da difesa e rigidità tattica, parlava di possesso palla, spaziature e qualità tecnica. “Non alleno schemi, ma idee” era una delle sue frasi simbolo. Più che imporre ruoli, insegnava ai calciatori a comprendere il gioco, formando giocatori completi e intelligenti.

Decisiva la sua esperienza allo Shakhtar Donetsk, dove costruì un modello vincente e sostenibile, puntando su giovani talenti, soprattutto brasiliani. Sotto la sua guida il club ucraino divenne una realtà europea, culminata con la vittoria della Coppa UEFA.

Lucescu era anche un uomo di cultura e principi. Pretendeva disciplina, ma credeva nella crescita umana dei suoi giocatori: li portava a visitare musei e città durante le trasferte, convinto che un calciatore dovesse formarsi anche fuori dal campo. Celebre anche il suo coraggio nelle scelte: al Brescia lanciò un giovanissimo Andrea Pirlo, intuendone il talento prima di tutti.

La sua carriera è stata segnata anche da scelte controcorrente e da una forte personalità. Non sempre compreso, ma sempre coerente, ha incarnato l’idea di un calcio pensato, studiato, evoluto.

Con la sua scomparsa se ne va uno degli ultimi grandi maestri del calcio europeo, un uomo che ha saputo anticipare i tempi e lasciare un’eredità destinata a durare.