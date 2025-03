Viktoria Plzen-Lazio: emergenza in casa biancoceleste per il match di Europa League

Gli ottavi di finale di Europa League stanno per giungere al fischio d'inizio, infatti, i match sono in programma per domani 6 marzo. A partire dalle ore 18:45 sarà possibile seguire l'incontro tra AZ Alkmaar-Tottenham, FCSB-Lyon, Fenerbhace-Rangers e Real Sociedad-Manchester United, invece, dalle ore 21:00 si potrà vedere Ajax-Eintracht Frankfurt, Bodoe/Glimt-Olympiacos, Roma-Athletic Club e Viktoria Plzen-Lazio. La squadra biancoceleste ha condotto una stagione da Oscar nella prima fase della competizione europea, infatti, oltre al pareggio contro il Ludogorets, in 8 match disputati la rosa è caduta soltanto contro il Braga. Le ottime prestazioni mostrate in campo hanno permesso alla squadra di mantenersi in 1a posizione sin dalla prima giornata, ma adesso i biancocelesti dovranno lottare duramente per accedere ai quarti di finale e tentare di alzare la Coppa, tuttavia, sembra che Baroni dovrà fare i conti con un'emergenza nella rosa biancoceleste.

Viktoria Plzen-Lazio: il punto sugli infortunati

A poche ore dalla partenza per andare ad affrontare il Viktoria Plzen, il mister Baroni si ritrova con un'emergenza nella squadra. Il capitano Zaccagni ha riscontrato un affaticamento al polpaccio ed è ancora incerto il suo futuro nel match, mentre Marusic partirà con la squadra, tuttavia, il colpo ricevuto da Theo Hernandez e al terzino servirebbero almeno altri 3-4 giorni per recuperare del tutto. Con Hisaj ancora indisponibile e Pellegrini fuori dalla lista UEFA, rimangono soltanto Lazzari e Tavares come terzini di ruolo, inoltre, con le partite ravvicinate bisogna prestare attenzione alle condizioni fisiche di Nuno. Nel caso in cui Marusic non dovesse riuscire a scendere in campo, uno tra Gila e Guendouzi dovrebbe traslocare sulla fascia destra in caso di necessità. Oltre al problema in difesa, Baroni dovrà fare i conti anche con l'assenza di due titolari in attacco, infatti, con il futuro di Zaccagni incerto e Castellanos ancora indisponibile, il mister dovrà pensare bene alle pedine da schierare per tentare di sconfiggere il Viktoria Plzen.

Europa League: la stagione della Lazio

La squadra biancoceleste, nella prima fase della UEFA Europa League, ha condotto una stagione eccellente, infatti, sin dalla prima giornata è riuscita a collocarsi alla vetta della classifica senza mai scendere in 2a posizione. In 8 giornate della competizione, la squadra biancoceleste, è riuscita a totalizzare ben 19 punti, merito di 6 vittorie, un pareggio contro il Ludogorets ed una sola sconfitta, subita in Braga-Lazio.