Lotito: "Gravina? Ha un ruolo, ma quando un progetto fallisce..."

Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, in occasione della presentazione del progetto "Lazio Academy" a Rieti ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla tema Lazio e spiegando la scelta del ritorno di Maurizio Sarri. Inoltre, Lotito ha anche risposto alle parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che aveva definito le sue dichiarazioni "di basso livello".

Ho fatto una riflessione generale, senza citare nomi specifici, sostenendo che quando un progetto fallisce più volte, è necessario interrogarsi sul perché e trovare delle risposte. Ho detto che, nel caso della Lazio, se le cose non vanno bene, i tifosi criticano me, il presidente. Ma c’è una differenza sostanziale: io investo soldi miei e prendo decisioni in quanto presidente. In altre situazioni, ci sono persone che ricoprono ruoli di responsabilità e ricevono compensi per questo: quindi è giusto che rendano conto al pubblico. Non sono lì per volere divino, ma traggono vantaggi dalla posizione che occupano. Il punto è che non bisogna mai evitare di essere messi in discussione.