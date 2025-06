Ufficiale, Cristian Chivu è il nuovo tecnico dell'Inter

In seguito all'addio di Simone Inzaghi alla panchina interista e il conseguente approdo del piacentino all'Al-Hilal, l'Inter è stato costretto a fare delle importanti valutazioni sul futuro, e soprattutto trovare il sostituto dell'ex Lazio, anche per l'imminente impegno a cui è chiamata la squadra per il Mondiale per Club. Dopo aver rescisso ufficialmente il contratto con il Parma, Cristian Chivu ha preso le redini dell'Inter, e pochi istanti fa è arrivata anche l'ufficialità del subentro del nuovo tecnico.

È ufficiale, Chivu è il nuovo tecnico dell'Inter

L'allenatore rumeno conosce perfettamente l'ambiente nerazzurro: ha vestito la maglia dell'Inter dal 2007 al 2014, con cui ha vinto tre Scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e la Champions League 2009/10, anno del famoso Triplete con Mourinho in panchina. Chivu non è stato solo notoriamente un pilastro della difensa interista fino al 2014, anno in cui ha ufficialmente dichiarato l'addio al calcio giocato, ma ha anche mosso i primi passi di allenatore proprio nel settore giovanile nerazzurro, prima di approdare alla guida tecnica della Primavera dell'Inter con cui ha poi vinto nel 2021 il decimo Scudetto della sua storia.

Il comunicato dell'Inter