Sarri in conferenza: "Squadra non serena. Stadio vuoto? Gesto di estremo amore. Su Romagnoli..."

L'intervento in conferenza stampa di mister Sarri al termine del match contro il Genoa, di seguito le parole del mister dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico.

Stadio vuoto? Sono abituato a veder l'Olimpico con la nostra gente. L'aspetto negativo è la tristezza che trasmette lo stadio in queste condizioni, ma è positivo considerare questo aspetto come un gesto d'amore.

Con che sensazione esco? Contento per i ragazzi. È un momento difficile, ci sono situazioni ancora non delineate. La squadra non era serena stasera e si è vista. Squadra contratta. Se fosse stata serena avrebbe finito la partita sul 2-0, la grande forza era stata la reazione finale, segnale della grande anima che c'è. Situazione dell'Olimpico difficile, ma anche la poca gente si è fatta sentire.

Maldini come centravanti? Ho la necessità e voglia di vederlo in quel ruolo. Ha qualità tecniche di buon livello e possiede una grande fisicità, dà un contributo di qualità alla squadra. Devi migliorare nell'attaccare l'area velocemente. Ha la fisicità e tecnica per fare quel ruolo.

Ratkov è una situazione diversa, èm un giocatore più da profondità e da area, bisogna aspettare l'evoluzione. È un libro da scrivere.

Ratkov e Taylor vengono da due campionati in cui c'è la sosta invernale più lunga, due ragazzi che hanno margini di crescita anche a livello di condizione fisica.

I ragazzi che sono andati sotto la curva dopo il gol? Loro iniziativa. Gesto incondizionato. Io ho parlato con loro come ho parlato con voi. Vanno oltre alle difficoltà di questa serata.

L'obiettivo della Lazio è chiaro fin da luglio: è un anno di costruzione, per creare una base di giocatori per costruire qualcosa di importante. Le prossime sono tre partite difficili, dovevamo prendere punti stasera e poi andremo a battagliare su altri campi. Gli obiettivi non cambiano.