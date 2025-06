Calendario serie A: ecco quando potrebbe esserci il derby

Domani verrà svelato il calendario del campionato di serie A. Un momento che appassiona ogni tifoso e che permette di scoprire le sfide più interessanti ed appassionate. Nella capitale ovviamente gli occhi sono puntati sul derby romano, spesso considerata la partita dell'anno.

Scopriamo di seguito i criteri legati ad ogni derby possibile. Il dettaglio specifica che non verranno calendarizzati nei turni infrasettimanali feriali ne alla prima giornata di campionato. Di seguito la nota della Lega Serie A.

La nota sui derby di serie A

I derby saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9) , è prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno.

Il sorteggio e dove seguirlo

La giornata in cui gli appassionati di calcio potranno scoprire la propria squadra quando e con chi giocherà, sarà domani, venerdì 6 giugno dalle 18.30 al Teatro Regio di Parma si svela il nuovo calendario della Serie A 2025/26. Tutte le giornate dalla prima all'ultima, i big match e i derby. Obbligatorio arrivare preparati: ecco tutte le informazioni sui criteri e le regole nella compilazione. L'evento sarà in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW e Skysport.it