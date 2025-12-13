Parma-Lazio, Pellegrini: "Sono riposato, ora diamo il massimo"

Intervenuto nel pre partita di Parma-Lazio, il terzino biancoceleste Luca Pellegrini ha commentato il macth del Tardini ai microfoni di DAZN.

Dobbiamo segnare di più, essere bravi contro una squadra difficile che ha fatto in casa grandi risultati con grandi squadre. Bisogna dare il 100 per 100. Tutti abbiamo calciato almeno una volta in porta? Il dato resta relativo a se stesso basta che calcia un calciatore tre volte e fa tre gol e va bene uguale (ride, ndr). Sonno? La mia compagna e Sebastiano (primogenito, ndr) sono super, arrivo riposato.