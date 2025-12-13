Parma-Lazio, Pellegrini: "Sono riposato, ora diamo il massimo"
Le parole del terzino biancoceleste nel pre partita
Intervenuto nel pre partita di Parma-Lazio, il terzino biancoceleste Luca Pellegrini ha commentato il macth del Tardini ai microfoni di DAZN.
Parma-Lazio, le parole di Pellegrini a Dazn
Dobbiamo segnare di più, essere bravi contro una squadra difficile che ha fatto in casa grandi risultati con grandi squadre. Bisogna dare il 100 per 100. Tutti abbiamo calciato almeno una volta in porta? Il dato resta relativo a se stesso basta che calcia un calciatore tre volte e fa tre gol e va bene uguale (ride, ndr). Sonno? La mia compagna e Sebastiano (primogenito, ndr) sono super, arrivo riposato.
Le parole di Pellegrini ai microfoni di LSC
Servirà una gara di applicazione, voglia, sacrificio, da squadra. Il Parma ha fatto grandi risultati in casa anche contro grandi squadre, dovremo giocare in questo modo e poi staremo a vedere alla fine della partita. Avevo detto che ci serviva tempo, non eravamo abituati a pensare calcio come vuole il mister, ora stiamo raccogliendo un po' di frutti, ma non dobbiamo fermarci, possiamo fare di più.