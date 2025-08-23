Women's cup, Visentin: "Questa vittoria ci fa capire quanto squadra siamo. Sul gol..."

Inizio di stagione tribolato ma vincente per la Lazio Women di mister Grassadonia. Dopo un primo tempo decisamente sottotono per le biancocelesti, che hanno subito l'aggressività offensiva del Napoli, le sostituzioni sono state estremamente efficaci per le aquilotte: le subentrate Karczewska e Visentin, una volta aver solcato il terreno di gioco ribaltano completamente il vantaggio delle avversarie e regalano ai tifosi laziali una preziosa vittoria.

Ai microfoni ufficiali della società è intervenuta anche Noemi Visentin, autrice del 2-1 biancoceleste, di seguito il suo intervento.

Visentin a Lazio Style Radio

Sono entrata con la voglia di giocare e di fare bene. Sono troppo felice, non sto nella pelle. Fortunatamente siamo un bel gruppo, il mister sa che può contare sulle titolare e da chi parte dalla panchina. Siamo un gruppo solido, e siamo pronte sempre a lottare con la compagna.

Continua l'attaccante