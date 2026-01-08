126 anni di Lazio, tutte le sezioni della Polisportiva al Vaticano: il comunicato

Per festeggiare i 126 anni della Lazio, il Papa ha deciso che, dopo 11 anni, il Vaticano potrà accogliere tutte le sezioni della Polisportiva.

Il compleanno numero 126 è anche l’occasione per celebrare i successi maturati nello scorso anno. “Direi che i tre scudetti della pallanuoto – con l’Under 14, 16 e 18 – certificano il grande lavoro del nostro vivaio. Vanno logicamente aggiunti anche gli scudetti vinti dal padel e dagli scacchi. Ecco, la canzone della Lazio si è arricchita di cinque tricolori storici…”. Una stagione – quella appena conclusa – che ha visto il progetto di rinnovamento intrapreso dalla Lazio Rugby, presente in A2 (“Bisogna sempre lodare gli sforzi del Presidente Biagini che ha tenuto il club nella massima serie per una decina di anni…”, chiosa il Presidente Generale) e che ha registrato i sempre maggiori successi del settore paralimpico del nuoto e della pallanuoto: la Lazio Nuoto, risultati alla mano, è uno dei clubs italiani piu’ vincenti per palmares.