126 anni di Lazio, tutte le sezioni della Polisportiva al Vaticano: il comunicato
Per festeggiare i 126 anni della Lazio, il Papa ha deciso che, dopo 11 anni, il Vaticano potrà accogliere tutte le sezioni della Polisportiva.
Il comunicato
Il compleanno numero 126 è anche l’occasione per celebrare i successi maturati nello scorso anno. “Direi che i tre scudetti della pallanuoto – con l’Under 14, 16 e 18 – certificano il grande lavoro del nostro vivaio. Vanno logicamente aggiunti anche gli scudetti vinti dal padel e dagli scacchi. Ecco, la canzone della Lazio si è arricchita di cinque tricolori storici…”. Una stagione – quella appena conclusa – che ha visto il progetto di rinnovamento intrapreso dalla Lazio Rugby, presente in A2 (“Bisogna sempre lodare gli sforzi del Presidente Biagini che ha tenuto il club nella massima serie per una decina di anni…”, chiosa il Presidente Generale) e che ha registrato i sempre maggiori successi del settore paralimpico del nuoto e della pallanuoto: la Lazio Nuoto, risultati alla mano, è uno dei clubs italiani piu’ vincenti per palmares.
I sogni del Presidente Generale e i ringraziamenti
Quali sono i sogni del Presidente Generale per il nuovo anno? “Innanzitutto che i già floridi vivai delle nostre Sezioni conducano alla pratica sportiva il maggior numero di ragazze e ragazzi. Sul piano agonistico, invece, sogno che le Lazio Pallanuoto maschile e femminile ritornino in A1 e che la Lazio Hockey su prato torni a vincere lo scudetto. Lo meriterebbe per la crescita che ha avuto nelle ultime stagioni".
In occasione del raggiungimento di un traguardo importante come quello dei 126 anni di passione verso lo sport, infine, la Società Sportiva Lazio rivolge un affettuoso saluto a tutti i propri sostenitori che, da sempre, rappresentano un autentico valore aggiunto del Sodalizio.