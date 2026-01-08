Lazio-Fiorentina, grande traguardo per Gustav Isaksen nel corso della gara: il punto

Nel corso della gara Lazio-Fiorentina, terminata con un solo punto guadagnato per entrambe le squadre, il biancoceleste Gustav Isaksen, nonostante non sia riuscito a brillare e abbia commesso vari errori come quello che ha portato alla rete di Gosens dopo l'iniziale vantaggio delle aquile con Cataldi, ha raggiunto un grande record personale in maglia biancoceleste. Ieri, infatti, l'ala della Lazio ha toccato le 100 presenze nel club, tuttavia, a causa di alcuni errori commessi in alcune partite, il numero 18 è stato inserito nella lista dei cedibili. Un traguardo sicuramente non raggiunto in una serata spettacolare o dove ha riaffermato il suo talento.

