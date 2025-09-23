Petrucci (Sky): “Nessuna polveriera a Formello. Sullo sponsor…”
Queste le parole del giornalista di Sky Sport ai microfoni di Radio Laziale
La Lazio deve dare una risposta ai propri tifosi dopo la brutta partenza in campionato: lunedì sera i biancocelesti affronteranno il Genoa in trasferta. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione attuale della Lazio.
Le parole di Matteo Petrucci sul derby perso dalla Lazio
Non c’è nessuna polveriera a Formello. Ci sono stati e ci saranno dei chiarimenti tattici, non mi sembra che nessuno sia andato via prima dall’Olimpico. Sarri penso avrà da ridire su qualche comportamento, in primis l’espulsione di Guendouzi che visto il momento era tranquillamente evitabile.
Gli indisponibili della Lazio
Al momento a centrocampo c'è solo Cataldi. Si spera in Vecino anche se non ho grosse novità, se ce la dovesse fare comunque parliamo di un giocatore che non gioca da mesi. Il rischio stiramento per Dele-Bashiru è concreto, mentre per Rovella si va verso l’operazione e i tempi di recupero dovrebbero essere di circa un mese.
Basic, il cambio modulo e la questione sponsor
Il reintegro di Basic? Si è sempre allenato con la squadra, sta bene fisicamente. Andrebbe escluso qualcuno, bisognerà fare delle valutazioni. Per la gara contro il Genoa presumo che Sarri cambierà modulo in un 4-4-2 o in un 4-4-1-1, penso sia l’unica opzione visti i pochissimi giocatori a disposizione a centrocampo. Pinelli? Ha lavorato con la prima squadra per tutto il ritiro, non so se sarà pronto secondo il mister per giocare in Serie A. Sponsor? Non ho novità, ora c'è una settimana di tempo prima della presentazione della trimestrale. Se non si trova in tempo solo un aumento di capitale potrebbe sbloccare la situazione.