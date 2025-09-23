Petrucci (Sky): “Nessuna polveriera a Formello. Sullo sponsor…”

La Lazio deve dare una risposta ai propri tifosi dopo la brutta partenza in campionato: lunedì sera i biancocelesti affronteranno il Genoa in trasferta. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha fatto il punto sulla situazione attuale della Lazio.

Photo by Silvia Lore/Getty Images)

Le parole di Matteo Petrucci sul derby perso dalla Lazio

Non c’è nessuna polveriera a Formello. Ci sono stati e ci saranno dei chiarimenti tattici, non mi sembra che nessuno sia andato via prima dall’Olimpico. Sarri penso avrà da ridire su qualche comportamento, in primis l’espulsione di Guendouzi che visto il momento era tranquillamente evitabile.

Gli indisponibili della Lazio

Al momento a centrocampo c'è solo Cataldi. Si spera in Vecino anche se non ho grosse novità, se ce la dovesse fare comunque parliamo di un giocatore che non gioca da mesi. Il rischio stiramento per Dele-Bashiru è concreto, mentre per Rovella si va verso l’operazione e i tempi di recupero dovrebbero essere di circa un mese.

Basic, il cambio modulo e la questione sponsor