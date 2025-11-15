Allarme Italia, Gattuso perde un calciatore per l'incontro con la Norvegia: ecco di chi si tratta

Brutte notizie per il tecnico Gennaro Gattuso, un calciatore della nazionale italiana ha dovuto lasciare il ritiro e tornare nella sua squadra a causa di un problema a livello fisico, ciò complica ancora di più la situazione degli Azzurri in vista della gara di domani alle ore 20:45 contro la Norvegia.

Italia, Riccardo Calafiori lascia il ritiro

Domani è prevista una gara veramente importante per la Nazionale Italiana, infatti, l'unica speranza di riuscire ad accedere ancora direttamente al Mondiale 2026 è sconfiggere la Norvegia con 9 gol di scarto, tuttavia, l'impresa è quasi impossibile per gli Azzurri, soprattutto dato che fino ad ora non solo la squadra non ha mai perso ma anche ottenuto 4 clean sheet, uno di questi proprio contro l'Italia. A complicare ancora di più la situazione sarà l'assenza di Riccardo Calafiori, infatti, il calciatore ha dovuto lasciare il ritiro di Milanello e tornare all'Arsenal a causa di un problema all'anca, infatti, fino ad ora l'azzurro ha svolto soltanto un lavoro differenziato.

I calciatori a disposizione

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);



Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).