Vieri elogia Gattuso e lancia la Bobo Summer Cup 2025

“È da un po’ che non lo sento, ma ora più che mai faccio il tifo per lui”. Da Londra, dove è impegnato in una serie di eventi, Christian Vieri ha speso parole cariche di stima per Rino Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Le dichiarazioni:

“Conosco la sua passione, la grinta e la preparazione: sono certo che farà di tutto per riportarci al Mondiale. L’Italia ha bisogno di una Nazionale che emozioni, come accadde all’Europeo con Mancini”.

In estate torna il padel delle leggende: tappe e beneficenza

L’occasione per parlare di Gattuso è arrivata durante la presentazione della Bilboa Bobo Summer Cup Padel 2025, che toccherà Senigallia (4-6 luglio), Cervia (18-20 luglio) e Lignano Sabbiadoro (1-2 agosto). Un evento già vicino al sold out che, oltre a riunire ex campioni del calcio sui campi da padel, avrà un forte impatto sociale. Il torneo supporterà infatti l’associazione Sostegno 70 e il progetto Un brutto t1po1, a favore di bambini e ragazzi con diabete. Amatori in campo il venerdì, mentre il weekend vedrà protagonisti i “legends” del calcio italiano.