Lazio-Como, i convocati di Fabregas
Il tecnico porta 24 giocatori contro la Lazio
La lista per la sfida di lunedì
Cesc Fabregas ha ufficializzato l’elenco dei convocati del Como in vista della partita contro la Lazio. Saranno 24 i giocatori a disposizione del tecnico spagnolo per la trasferta allo Stadio Olimpico di Roma, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45.
Rosa al completo
A differenza dei biancocelesti, il Como potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Recuperato anche Kempf, che nella gara contro il Milan aveva accusato qualche problema fisico ma è ora regolarmente convocato. Di seguito, la lista completa dei giocatori a disposizione per la sfida dell’Olimpico.
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.