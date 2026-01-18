Lazio-Como, i convocati di Fabregas

Il tecnico porta 24 giocatori contro la Lazio

Fabregas - IPA
La lista per la sfida di lunedì

Cesc Fabregas ha ufficializzato l’elenco dei convocati del Como in vista della partita contro la Lazio. Saranno 24 i giocatori a disposizione del tecnico spagnolo per la trasferta allo Stadio Olimpico di Roma, in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45.

Rosa al completo

A differenza dei biancocelesti, il Como potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Recuperato anche Kempf, che nella gara contro il Milan aveva accusato qualche problema fisico ma è ora regolarmente convocato. Di seguito, la lista completa dei giocatori a disposizione per la sfida dell’Olimpico.

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Dossena, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Cerri.

