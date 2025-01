UEFA Europa League: un possibile incrocio Lazio-Roma

La prima fase dell'Europa League è giunta al termine e la Lazio accede agli ottavi di finale, infatti, nonostante la sconfitta contro il Braga, si mantiene alla vetta della classifica. Oltre alla squadra biancoceleste, per gli ottavi di finale della competizione europea, si sono classificati anche l'Athletic Club, il Manchester United, il Tottenham, l'Eintracht Frankfurt, il Lyon, l'Olympiacos e ad occupare l'ottavo posto tra i qualificati è il Rangers. Tra i club che andranno ai playoff, invece, si trova la Roma di Ranieri, che in caso di accesso agli ottavi di finale, potrebbe incontrare la Lazio di Baroni.

Lazio-Roma: i possibili incroci

Dopo il derby del 5 gennaio, che ha visto la sconfitta della squadra di Baroni, il mese di marzo potrebbe essere dedicato all'incrocio tra Lazio e Roma. In Coppa Italia, i due club, potrebbero incontrarsi il 2 e il 23 marzo, in occasione della partita di andata e ritorno. Se sia Lazio che Roma si classificherebbero ai quarti di finale di Europa League, invece, si incontrerebbero il 13 e il 17 marzo. Al momento, l'unico derby certo è la partita di campionato datata 13 marzo.

Proietto

Il percorso della Lazio in Europa League

La Lazio, sotto la guida del mister Marco Baroni, ha condotto una strabiliante stagione nella prima fase di UEFA Europa League. Dopo le prime 4 vittorie di fila, i biancocelesti, avevano riscontrato delle difficoltà contro il Ludogorets, squadra che non è riuscita a qualificarsi alla fase successiva della competizione europea, ma è bastato poco alla rosa per riprendere il ritmo iniziale. Sia nel match contro l'Ajax che nella partita disputata contro il Real Sociedad, la Lazio, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e a prendersi quei punti che l'hanno condotta ad occupare la 1a posizione in classifica. Una stagione gloriosa grazie alla quale, i biancocelesti, accedono agli ottavi di finale, dove potrebbero incontrare il Viktoria Plzen, il Ferencvaros, il Porto o la Roma.