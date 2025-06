Sarri guida la rinascita della Lazio: ecco come vuole tornare in Europa

Il ritorno del Comandante conquista la piazza

La scelta della società di richiamare Maurizio Sarri è stata accolta con entusiasmo dalla tifoseria, ancora profondamente legata al tecnico toscano per la sua filosofia di gioco e il forte senso di appartenenza mostrato durante la sua precedente esperienza. Il primo traguardo da inseguire nel nuovo ciclo sarà il ritorno nelle competizioni europee, obiettivo dichiarato che passa dalla costruzione di una squadra solida, compatta e ben rodata.

Stabilità e identità per affrontare le sfide

Inizialmente si era ipotizzata una rifondazione della rosa, ma nelle ultime settimane ha preso piede una strategia differente: confermare il nucleo storico della squadra. I rinnovi di Pedro e Vecino – come riporta Il Messaggero – rappresentano scelte di continuità e affidabilità, ancor più importanti in vista della Coppa d’Africa, che priverà la Lazio per alcune gare di Dia, Dele-Bashiru e Belayhane. Il piano di Sarri è chiaro: affidarsi a giocatori esperti, che conoscano già i suoi metodi e possano trasmetterli ai più giovani. A questi ultimi, invece, il compito di apprendere in fretta e dimostrare il proprio valore sul campo. La sfida è ambiziosa, ma la posta in gioco lo è ancora di più.