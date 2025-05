Lazio protagonista in Campidoglio con "E penso a te"

Fino alle 19 di oggi domenica 18 maggio si potrà assistere al Campidoglio all'evento “E penso a te”. Un emozionante tuffo tra le pagine della storia biancoceleste soffermandosi in particolare sullo storico scudetto del 2000 che la Lazio conquistò nel testa a testa contro la Juventus. All'evento presenti anche tanti protagonisti della storia laziale da Massimo Maestrelli, figlio dell'allenatore del 1974 Tommaso Maestrelli, a Giuseppe Pancaro, protagonista del tricolore del 2000 passando per Antonio Buccioni, presidente della polisportiva Lazio fino al noto giornalista Stefano Mattei. Ultima regina e protagonista della mattinata è stata l'aquila della Lazio accompagnata da un falconiere.

Presidente Antonio Buccioni con il giornalista Stefano Mattei

Giuseppe Pancaro e Massimo Maestrelli

La mostra sulla Lazio

Tante le emozioni per i partecipanti racchiuse nelle teche. Pagine di storia biancoceleste indelebili. Camminando infatti all'interno del Campidoglio si respira il senso di appartenenza e le radici che la Lazio conserva con la città di Roma. Tanti i cimeli, calcistici e non, che vanno dai primi del 900. E ancora ritagli di giornale che celebrano i passi che la prima squadra della capitale ha percorso nella sua lunga e prestigiosa storia. I presenti hanno potuto vedere da vicino oggetti da brividi che rimarranno eternit per i tifosi delle prossime generazioni. Ad esempio, le teche mostravano le maglie dei grandi successi, come quella del 26 maggio. Gli scarpini che Senad Lulic indossava quel giorno in cui segnò regalando una gioia eterna ai tifosi biancocelesti. E ancora, oggetti, maglie e gagliardetti della Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United di Ferguson; della vittoria della Coppa delle Coppe contro il Mallorca fino ai tempi dello scudetto del 2000, celebrato particolarmente in occasione del 25simo anniversario.

Mostra Lazio

Il momento dello scudetto del 2000

Per tutta la durata della mostra, che terminerà alle ore 19, su un grande schermo sono proiettati tutti i gol della stagione 1999-2000, che si conclude con la squadra di Eriksson che vinse meritatamente euro tricolore. In ricordo di quello scudetto più unico che raro sono state esposte in una teca anche le maglie di Perugia e Juventus, arbitri di quel 14 maggio del 2000. Inoltre alle ore 12, nella sala Protomoteca del Campidoglio, è stato presentato il libro Lazio Day scritto da Guido De Angelis ed Agostino Lattuille.