Brescia a rischio -4: Serie B stravolta in zona salvezza

Un terremoto sconvolge la Serie B. È in arrivo una penalizzazione (probabilmente di 4 punti) per il Brescia, che farà riscrivere la classifica finale e i verdetti sul fondo della graduatoria.

Terremoto Serie B

Un verdetto a sorpresa sta sconvolgendo la Serie B a campionato teoricamente concluso. Il Brescia rischia una pesante penalizzazione di 4 punti per gravi irregolarità amministrative: la società avrebbe utilizzato crediti d’imposta inesistenti per coprire le tasse nella scadenza di febbraio. Una violazione che ha fatto scattare l’intervento della Covisoc e, successivamente, della Procura Federale. Il colpo di scena arriva tardivamente, ma le sue conseguenze sono immediate e potenzialmente definitive.

Cambia la classifica: retrocede il Brescia, si salva il Frosinone

Con il -4 in arrivo, il Brescia scivolerebbe in terzultima posizione, condannandosi alla retrocessione diretta in Serie C insieme a Cittadella e Cosenza. Di riflesso, il Frosinone si salverebbe senza dover disputare i playout, la Salernitana li affronterebbe