Jacopo Santini: “Isaksen e Basic in crescita. Il match contro il Pisa può sembrare facile ma…”

Nel panorama dei nuovi comunicatori sportivi italiani, Jacopo Santini, conosciuto sui social come “Jaio Er Santo”, rappresenta una delle voci più riconoscibili e seguite. Con oltre 100 mila follower complessivi sulle diverse piattaforme, Santini ha saputo trasformare la sua passione per la Lazio in un linguaggio immediato, ironico e profondamente identitario. Attraverso video, dirette e contenuti che mescolano tifo e attualità calcistica, Jajo è diventato un punto di riferimento per una parte significativa della tifoseria biancoceleste e, più in generale, per chi guarda il calcio. Oggi lo abbiamo intervistato per fare il punto della situazione sulla Lazio attuale in vista del match contro il Pisa: risultati, vittorie, sconfitte, mercato e tanto altro.

