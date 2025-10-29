Primavera, Bordon: "Doppietta? Lo aspettavo. Ho lavorato per questo.
L'intervista a Bordon, autore della doppietta biancoceleste, al termine della sfida tra Lazio e Vicenza
Le dichiarazioni dell'autore della doppietta biancoceleste, Bordon, rilasciate ai microfoni di LSC per commentare la fondamentale vittoria conquistata dalla Lazio Primavera in Coppa Italia, in cui questa mattina è riuscita ad avere la meglio sul Vicenza per 2-1.
L'autore della doppietta ai microfoni di LSC
Che emozione è? Io aspettavo. Ho lavorato tanto, molto anche in allenamento, come nelle palle aeree. Aspettavo e ho lavorato per questo.
Fischio di prolungare la sfida? Sì, abbiamo il rischio di prolungare la partita, però abbiamo trovato una palla lì sul calcio d'angolo di Simone, che ha messo una bella palla e ho trovato il punto preciso per entrare e fare gol.
Scoraggiati quando è arrivato il pareggio? Lo sapevamo dall'inizio, il mister ci aveva già detto che era una squadra difficile da affrontare. Mi dispiace per l'infortunio di Farcomeni, e gli auguro tutto il bene.
Continua Bordon
Come mi sento personalmente? Questo anno voglio fare una bella stagione, per farla alla grande. In coppia con Bordoni, pure con gli altri, però questo anno c'è di tutto per fare una stagione perfetta.
In campionato sappiamo che dobbiamo migliorare, però si vede che la squadra sta migliorando, sta lavorando, è solo trovare una strada buona per cambiare tutto.