Primavera, Bordon: "Doppietta? Lo aspettavo. Ho lavorato per questo.

Le dichiarazioni dell'autore della doppietta biancoceleste, Bordon, rilasciate ai microfoni di LSC per commentare la fondamentale vittoria conquistata dalla Lazio Primavera in Coppa Italia, in cui questa mattina è riuscita ad avere la meglio sul Vicenza per 2-1.

Che emozione è? Io aspettavo. Ho lavorato tanto, molto anche in allenamento, come nelle palle aeree. Aspettavo e ho lavorato per questo.

Fischio di prolungare la sfida? Sì, abbiamo il rischio di prolungare la partita, però abbiamo trovato una palla lì sul calcio d'angolo di Simone, che ha messo una bella palla e ho trovato il punto preciso per entrare e fare gol.

Scoraggiati quando è arrivato il pareggio? Lo sapevamo dall'inizio, il mister ci aveva già detto che era una squadra difficile da affrontare. Mi dispiace per l'infortunio di Farcomeni, e gli auguro tutto il bene.