Inter-Lazio, diramata la designazione arbitrale: ecco i precedenti del fischietto

Dopo il pareggio contro la Juventus allo stadio Olimpico, per la Lazio é in arrivo un nuovo scontro diretto, infatti, domenica 18 maggio alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo a San Siro per affrontare l'Inter. Entrambe le squadre hanno validi motivi per cui combattere, infatti, mentre le aquile si stanno giocando un posto in Champions League, i neroazzurri sono in corsa per la conquista dello scudetto. In vista dell'importante incontro, visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW, l'AIA ha diramato la designazione arbitrale.

Inter-Lazio: la designazione arbitrale

Arbitro: Daniele Chiffi

Assistenti: Meli e Alassio

IV Uomo: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Guida

I precedenti di Chiffi con i due club

Il direttore di gara Daniele Chiffi ha già incontrato sia la Lazio che il club di Inzaghi in numerose occasioni, tuttavia, l'Inter, insieme alla Juventus, è la squadra con la quale l'arbitro conta maggiori incroci, infatti, la partita in programma domenica 18 maggio sarà il 17° incontro tra il fischietto ed i neroazzurri, con un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Il match a San Siro, invece, sarà il 12° incrocio tra il fischietto della sezione di Padova e il club biancoceleste, il terzo in questa stagione, dopo la sconfitta nel girone d'andata per 0-6 contro l'Inter e la vittoria in Atalanta-Lazio. Il bilancio, tuttavia, sembra sorridere di più alla squadra di Inzaghi, infatti, per le aquile si contano 8 vittorie, 3 sconfitte e nessun pareggio.

