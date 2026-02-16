Lazio, Zaccagni verso il rientro: ecco quando potrebbe tornare a disposizione
Dopo l'infortunio riportato alla vigilia della gara contro il Genoa, Zaccagni si prepara a tornare a disposizione del Comandante
Zaccagni - Fraioli
Dopo l'infortunio riportato alla vigilia della gara contro il Genoa, il capitano Mattia Zaccagni si prepara a tornare a disposizione del Comandante Maurizio Sarri e a combattere insieme al resto della squadra.
Lazio, il rientro di Zaccagni
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, il capitano si prepara a riscendere in campo, infatti, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in settimana ed essere convocato per la gara di sabato a casa del Cagliari.
