Lazio, Zaccagni verso il rientro: ecco quando potrebbe tornare a disposizione

Dopo l'infortunio riportato alla vigilia della gara contro il Genoa, Zaccagni si prepara a tornare a disposizione del Comandante

Michelle De Angelis /
Zaccagni
Zaccagni - Fraioli

Dopo l'infortunio riportato  alla vigilia della  gara contro il Genoa, il capitano Mattia Zaccagni si prepara a tornare a disposizione del Comandante Maurizio Sarri e a combattere insieme al resto della squadra.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

zaccagni
foto Proietto

Lazio, il rientro di Zaccagni

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome, il capitano si prepara a riscendere in campo, infatti, potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già in settimana ed essere convocato per la gara di sabato a casa del Cagliari.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Immobile: "Quello che ho fatto alla Lazio è scritto nella storia. Tifosi? Un amore eterno"
Zazzaroni: "La questione Lotito è arrivata a un bivio: fregarsene o fare qualcosa"