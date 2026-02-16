Immobile: "Quello che ho fatto alla Lazio è scritto nella storia. Tifosi? Un amore eterno"

LL'ex capitano e leggenda biancoceleste Ciro Immobile ha rilasciato delle dichiarazioni alla presentazione del Paris FC, realizzata in collaborazione con Radio Laziale.

Tutto quello che ho fatto alla Lazio è scritto nella storia, nessuno potrà togliere tutti i record e tutte le vittorie che abbiamo fatto insieme. È un qualcosa che mi resterà dentro per sempre. Nei video la gente dice prima di tutto che sono una brava persona, questo è quello che conta di più. Loro l'hanno capito negli otto anni che abbiamo passato insieme.