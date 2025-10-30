Pisa-Lazio, Gilardino: "Conosciamo la Lazio e le sue qualità ma siamo positivi"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Dazn poco prima del fischio d'inizio dell'incontro con la Lazio all'Arena Garibaldi, partita che sarà diretta dal fischietto Davide Massa della sezione di Imperia.

Le dichiarazioni del tecnico Alberto Gilardino a Sky Sport

L'atteggiamento contro la Lazio

Come a Milano, vogliamo essere propositivi, fare una partita di grande sacrificio, ma non rinunciare ad attaccare. L’idea di mettere Marin, Tremoni e Cuadrado sotto a Nzola è finalizzato anche a questo.

I pochi gol segnati

A Milano abbiamo fatto due gol, è un po’ una leggenda che non facciamo tanti gol. Gli attaccanti si mettono a disposizione, c’è volontà di migliorarsi e mi auguro che stasera potremo fare una prestazione da Pisa.

Le dichiarazioni del tecnico Alberto Gilardino a Dazn

Un consiglio per i suoi calciatori

Non deve diventare una ossessione. I ragazzi li danno sempre molta disponibilità per migliorarci, soprattutto per creare situazioni offensive importanti. Conosciamo la Lazio e le sue qualità: siamo positivi.

Cosa ha chiesto alla sua rosa

È importante opporre una pressione difensiva contro il 4-3-3 della Lazio. Loro sono molto bravi sugli esterni, soprattutto con Isaksen e Zaccagni. Dobbiamo rubare metri sui livelli e stare attenti.

Cosa si aspetta da Cuadrado