Pisa-Lazio e l'inizio posticipato di qualche minuto: ecco perché
Il match tra Pisa e Lazio, che doveva iniziare alle 20:45, è iniziato qualche minuto dopo: ecco il motivo.
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball
Il match Pisa-Lazio è iniziato qualche minuto dopo rispetto l'orario prestabilito e la causa risiede in problemi tecnici del microfono del guardalinee.
Il problema
Da come si è notato, infatti, l'arbitro Massa è intervenuto per aiutare il guardalinee, il quale aveva alcuni problemi al microfono e alle auricolari.
Come si è risolto?
Come è stato spiegato su DAZN, inoltre, il quarto uomo è stato mandato a prendere un dispositivo di riserva, fondamentale per assicurare una giusta comunicazione tra la terna arbitrale.