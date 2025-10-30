Pisa-Lazio e l'inizio posticipato di qualche minuto: ecco perché

Il match tra Pisa e Lazio, che doveva iniziare alle 20:45, è iniziato qualche minuto dopo: ecco il motivo.

Il match Pisa-Lazio è iniziato qualche minuto dopo rispetto l'orario prestabilito e la causa risiede in problemi tecnici del microfono del guardalinee.

Il problema 

Da come si è notato, infatti, l'arbitro Massa è intervenuto per aiutare il guardalinee, il quale aveva alcuni problemi al microfono e alle auricolari.

Come si è risolto?

Come è stato spiegato su DAZN, inoltre, il quarto uomo è stato mandato a prendere un dispositivo di riserva, fondamentale per assicurare una giusta comunicazione tra la terna arbitrale.

