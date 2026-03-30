Dalla Lazio Primavera al sogno Marsala U19: mister Barraco a caccia del primato finale

Tutto pronto per l'ultimo atto di una stagione che definire straordinaria sarebbe riduttivo. Domani alle ore 16:00, gli Juniores del Marsala 1912 affronteranno il Partinicaudace nell'ultima giornata di campionato. Per l’occasione c'è un grande regalo per i ragazzi: la partita si giocherà eccezionalmente nella prestigiosa cornice dello stadio "Lombardo Angotta" e non al Comunale di Petrosino, una scelta fortemente voluta dal presidente Angelo Casa per premiare questo gruppo fantastico.

I numeri della squadra

​I numeri degli azzurrini fanno venire i brividi: primi in classifica con 51 punti, 16 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Domani basterà anche un solo punto per blindare il primato e chiudere il campionato da imbattuti, potendo contare sul secondo miglior attacco e su una difesa d'acciaio che ha incassato appena 7 reti in 19 gare.

​Il segreto in panchina: l'esperienza Lazio di mister Barraco

Dario Barraco - riutilizzabile

​Dietro a un cammino così perfetto c'è la firma indelebile di un allenatore decisamente "fuori categoria": Dario Barraco. Il tecnico del Marsala non è certo un profilo qualunque per un settore giovanile. Nel suo bagaglio d'esperienza spicca infatti un passato recente di altissimo livello come vice-allenatore di Stefano Sanderra sulla panchina della Lazio Primavera. Aver respirato l'aria del grande calcio e aver lavorato a stretto contatto con i migliori talenti del panorama nazionale ha permesso a Barraco di portare a Marsala una mentalità e una metodologia di lavoro superiori. La sua capacità di guidare il gruppo e di leggere i momenti della stagione si è rivelata l'arma in più per questi ragazzi.

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