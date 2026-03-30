Dalla Lazio Primavera al sogno Marsala U19: mister Barraco a caccia del primato finale
Grande stagione per l'U19 del Marsala, club guidato dall'ex vice mister della Lazio Primavera Dario Barraco
Tutto pronto per l'ultimo atto di una stagione che definire straordinaria sarebbe riduttivo. Domani alle ore 16:00, gli Juniores del Marsala 1912 affronteranno il Partinicaudace nell'ultima giornata di campionato. Per l’occasione c'è un grande regalo per i ragazzi: la partita si giocherà eccezionalmente nella prestigiosa cornice dello stadio "Lombardo Angotta" e non al Comunale di Petrosino, una scelta fortemente voluta dal presidente Angelo Casa per premiare questo gruppo fantastico.
I numeri della squadra
I numeri degli azzurrini fanno venire i brividi: primi in classifica con 51 punti, 16 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Domani basterà anche un solo punto per blindare il primato e chiudere il campionato da imbattuti, potendo contare sul secondo miglior attacco e su una difesa d'acciaio che ha incassato appena 7 reti in 19 gare.
Il segreto in panchina: l'esperienza Lazio di mister Barraco
Dietro a un cammino così perfetto c'è la firma indelebile di un allenatore decisamente "fuori categoria": Dario Barraco. Il tecnico del Marsala non è certo un profilo qualunque per un settore giovanile. Nel suo bagaglio d'esperienza spicca infatti un passato recente di altissimo livello come vice-allenatore di Stefano Sanderra sulla panchina della Lazio Primavera. Aver respirato l'aria del grande calcio e aver lavorato a stretto contatto con i migliori talenti del panorama nazionale ha permesso a Barraco di portare a Marsala una mentalità e una metodologia di lavoro superiori. La sua capacità di guidare il gruppo e di leggere i momenti della stagione si è rivelata l'arma in più per questi ragazzi.
Nella pagina successiva le parole del mister